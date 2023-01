Börse in Seoul legt vierten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi rückte um 1,65 Prozent auf 2.468,65 Zähler vor.Die Anleger hätten kurz vor der Berichtssaison allem bei den Aktien von Marktschwergewichten zugegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Vor allem Kursgewinne bei den Aktien von Autos und Batterien hätten das Geschehen bestimmt, da ausländische Anleger aufgrund hoher Gewinne bei Tesla und Hyundai Motor in Kauflaune seien, wurde Seo Sang-yong von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.