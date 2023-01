Pentagon: Verteidigungsminister bricht Sonntag zu Besuchen in Südkorea und Philippinen auf

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bricht am Sonntag zu Besuchen in Südkorea und den Philippinen auf.Das teilte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit.Bei den Besuchen wolle er das Engagement der USA für die Sicherheit Südkoreas unterstreichen.Austin will in Südkorea mit seinem Amtskollegen Lee Jong-sup und offenbar auch mit Präsident Yoon Suk Yeol zusammenkommen. Ein Treffen mit Yoon wollte die Sprecherin aber noch nicht bestätigen und verwies darauf, dass ein genauer Zeitplan später vorgestellt würde.Nach Angaben des Pentagon werde Austin in Südkorea und den Philippinen mehrere hochrangige Regierungsbeamte und Militärs treffen. Ziel sei eine Förderung der regionalen Stabilität und Stärkung der Partnerschaft im Verteidigungsbereich.In Südkorea wird der amerikanische Verteidigungschef offenbar auch den Stand der Vorbereitungen für die Simulationsübung TTX überprüfen, die vom Komitee für erweiterte Abschreckung geleitet wird.