US-Geheimdienstbeamter: Kim Jong-un sieht noch keine Notwendigkeit eines siebten Atomtests

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung eines hohen US-amerikanischen Geheimdienstbeamten noch keinen siebten Atomtest durchgeführt, weil Machthaber Kim Jong-un dafür keine Notwendigkeit sehe.Diese Analyse präsentierte Sydney Seiler, für Nordkorea zuständiger Vertreter im Nationalen Geheimdienstrat (NIC), der dem Büro der Direktorin der nationalen Nachrichtendienste unterstellt ist.Dieser sagte am Donnerstag bei einem Webinar, das vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien, einer Denkfabrik in Washington, veranstaltet worden war, dass in Nordkorea keine Notwendigkeit gesehen werde, eine bestimmte künstlich gesetzte Frist einzuhalten.Zu dieser Einschätzung sei er nach der Analyse des Entwicklungsbedarfs, des Bedarfs für die Demonstration, der diplomatischen Notwendigkeit und innenpolitischen Erfordernisse gelangt.Sollte es Nordkoreas Ziel sein, eine sich stetig aufbauende, unvermeidliche und exponentiell zunehmende nukleare Bedrohung darzustellen, dann sei ein Test nicht so entscheidend, so der Experte weiter.Die Geheimdienste in Südkorea und den USA sind zu der Einschätzung gelangt, dass in Nordkorea die Vorbereitungen für einen siebten Atomtest im letzten Jahr abgeschlossen wurden. Kim müsse einen Test nur noch anordnen.