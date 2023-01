Nordkorea kritisiert bei UN Menschenrechtslage in Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auf der Bühne der Vereinten Nationen die Menschenrechtslage in Südkorea kritisiert.Pjöngjang drücke tiefste Besorgnis über organisierte und umfangreiche Menschenrechtsverletzungen im Süden aus.Das sagte Nordkoreas Botschafter in Genf Han Tae-song am Donnerstag bei der regelmäßigen Überprüfung der Menschenrechtssituation in Südkorea im Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung der Vereinten Nationen (UPR).Han forderte, Südkoreas Gesetz für Menschenrechte in Nordkorea abzuschaffen. Auch wurde dazu aufgerufen, die Frage der Sexsklavinnen und der Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs zu lösen.Die südkoreanische Delegation lehnte die Forderung zur Abschaffung des Gesetzes für Menschenrechte im Norden ab. Das Gesetz werde getreu umgesetzt werden, um die Menschenrechte der nordkoreanischen Bürger zu schützen und fördern, hieß es.