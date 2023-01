UN-Mitglieder begrüßen Verbesserung der Menschenrechtssituation in Südkorea

Photo : YONHAP News

UN-Mitgliedsländer haben bei einer regelmäßigen Überprüfung der Menschenrechtssituation in Südkorea die mittlerweile erzielten institutionellen Erfolge begrüßt. Sie forderten gleichzeitig aber auch größere Anstrengungen in Südkorea in Bereichen, in denen Fortschritte bislang ausblieben.Die südkoreanische Regierung unterzog sich am Donnerstag (Ortszeit) im Büro der Vereinten Nationen in Genf der Universellen Periodischen Überprüfung (Universal Periodic Review, UPR) hinsichtlich der Menschenrechtslage. Dabei bewerteten 98 Mitgliedsländer die Menschenrechtslage und unterbreiteten Verbesserungsvorschläge.Die meisten Mitglieder begrüßten das, was die südkoreanische Regierung von den Empfehlungen bei der dritten UPR vor viereinhalb Jahren bereits umgesetzt hatte.Viele Staaten, darunter Australien, Norwegen, Belgien, Spanien, Kanada und die Slowakei, forderten von der südkoreanischen Regierung größere Bemühungen um die vollständige Abschaffung der Todesstrafe.Europäische Länder, einschließlich Deutschlands, Belgiens, Finnlands und Norwegens, verlangten, dass ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz beschlossen wird.Ein Bericht, in dem die Empfehlungen der Mitgliedsländer und die Antworten der südkoreanischen Regierung aufgeführt sind, wird noch im Februar angenommen.