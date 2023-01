Südkoreas Außenminister: Freiwillige Beteiligung japanischer Unternehmen an Zwangsarbeiter-Entschädigungsfonds wünschenswert

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Park Jin hat eine freiwillige Beteiligung japanischer Unternehmen an einem Fonds zur Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter zur Zeit des Zweiten Weltkriegs als wünschenswert bezeichnet.Darüber werde zurzeit mit der japanischen Regierung gesprochen, sagte der Minister am Donnerstag in einem Interview mit dem koreanischen Sender SBS.Das Außenministerium hatte am 12. Januar eine öffentliche Anhörung zu der Frage veranstaltet und eine öffentliche koreanische Stiftung als Lösungsmöglichkeit statt direkter Reparationszahlungen japanischer Unternehmen vorgeschlagen.Der Vorschlag umfasst jedoch keine Entschuldigung der japanischen Unternehmen oder japanische Beiträge für den Opferfonds. Dies rief bei den Opfern starken Protest hervor.Zur Kritik, wonach die Regierung nicht genug unternehme, um die Opfer von dem Vorschlag zu überzeugen, sagte der Chefdiplomat, dass es das wichtigste sei, sich die Meinungen der Opfer aufmerksam anzuhören. Die Regierung wolle eine aufrichtige Kommunikation fortsetzen, hieß es weiter.