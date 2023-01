Südkoreas Nuklearunterhändler trifft stellvertretenden Generaldirektor der IAEA

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chef-Nuklearunterhändler und ein Funktionär der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben über die nordkoreanische Nuklearproblematik diskutiert.Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, kam am Donnerstag in Seoul mit Massimo Aparo, stellvertretender Generaldirektor und Leiter der Abteilung für Schutzmaßnahmen der IAEA, zusammen.Kim verwies darauf, dass die IAEA mit ihren Berichten versuche, die internationale Gemeinschaft auf die kontinuierliche Produktion von Nuklearmaterial in Nordkorea aufmerksam zu machen.Er äußerte die Hoffnung auf Interesse und eine aktive Rolle des Sekretariats der IAEA, damit im Falle eines siebten Atomtests Nordkoreas eine starke Botschaft zur Verurteilung des Landes auf IAEA-Ebene ausgesandt werden kann.Aparo teilte die Besorgnis über die Möglichkeit eines siebten Nuklearversuchs in Nordkorea. Er erklärte, dass die IAEA eine aktive Rolle spiele, und erwähnte dabei die Überwachung der nordkoreanischen Nuklearanlagen und die weiterhin bestehende Bereitschaft zur Überprüfung dieser Anlagen.