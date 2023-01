Regierung will Datenexperten und -unternehmen tatkräftig fördern

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen mittel- und langfristigen Plan zur Förderung ziviler Datenexperten und -unternehmen vorgelegt.Ministerpräsident Han Duck-soo gab bei einer Sitzung des Nationalen Komitees für Datenpolitik am Donnerstag bekannt, durch eine stärkere Verknüpfung von zivilen und öffentlichen Daten zivile Experten und Unternehmen richtig zu fördern.Die Regierung kündigte eine besonders intensive Förderung des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) an, der den Kern der Datenindustrie bildet.Ziel ist es, dass Südkorea bis 2027 zu den drei stärksten KI-Nationen aufsteigt. Hierfür will die Regierung für zehn Projekte, darunter die Schaffung der Nachfrage im öffentlichen Sektor und dem Industriesektor, ab diesem Jahr 712,9 Milliarden Won oder 580 Millionen Dollar einsetzen.