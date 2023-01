Starkwind sorgt für Flugausfälle am Flughafen Jeju

Photo : YONHAP News

Ein Unwetter hat erneut für Flugausfälle und Verspätungen am Flughafen auf der südlichen Insel Jeju gesorgt.Laut der Niederlassung der Korea Airports Corporation in Jeju fielen mit Stand 10 Uhr am Freitag 50 Flüge vom und zum Internationalen Flughafen Jeju aus. Es gab neun Flugverspätungen.Heute sind insgesamt 445 Inlandsflüge an dem Flughafen geplant.Ein Flughafenmitarbeiter begründete die Ausfälle mit der ungünstigen Wetterlage. Am Flughafen Jeju sei es sehr windig, ebenso an Flughäfen in anderen Regionen, sagte er und rief Passagiere auf, sich frühzeitig über mögliche Flugausfälle und -verspätungen zu informieren.Für den Flughafen Jeju gelten derzeit Warnungen vor Scherwinden und Starkwind.Dort waren am Dienstag, dem letzten Feiertag zum Mond-Neujahr, aufgrund heftiger Schneefälle bei gleichzeitig starkem Wind alle 466 geplanten Inlandsflüge und zehn Auslandsflüge ausgefallen.