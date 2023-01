Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich angesichts der Rezession und hoher Preise den fünften Monat in Folge verschlechtert.Nach Angaben der Zentralbank des Landes fiel der Geschäftsklimaindex (BSI) für sämtliche Industrien im Januar gegenüber dem Vormonat um fünf Punkte auf 69.Das entspricht dem tiefsten Stand seit September 2020, damals hatte der Index bei 64 gestanden.Ein Wert unter 100 besagt, dass es in Bezug auf die aktuelle Geschäftslage mehr Pessimisten als Optimisten gibt.