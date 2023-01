Regierung will Zahl der Krankenhausbetten für Corona-Patienten schrittweise auf 3.900 reduzieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Zahl der für Covid-19-Patienten zugewiesenen Krankenhausbetten von derzeit etwa 5.800 schrittweise auf 3.900 verringern.Das kündigte Gesundheitsminister Cho Kyu-hong heute bei einem Regierungstreffen zu Covid-19 an.Die Reproduktionszahl des Coronavirus sei die dritte Woche in Folge auf nun 0,77 gesunken. Die Belegungsquote der Betten für Schwerkranke liege bei 20,8 Prozent. Es gebe daher ausreichende Kapazitäten, hieß es.3.900 Betten für Covid-19 reichten auch dann aus, wenn 140.000 Neuinfektionen am Tag bestätigt würden, erläuterte Cho.