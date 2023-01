Öffentliche Institutionen wollen 55 Prozent der Investitionen für 2023 im ersten Halbjahr tätigen

Photo : YONHAP News

Die öffentlichen Institutionen in Südkorea wollen 55 Prozent ihrer für 2023 vorgesehenen Investitionen noch im ersten Halbjahr tätigen.Sie planen in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 63,4 Billionen Won oder 51 Milliarden Dollar.Die Absicht teilte die Regierung heute bei einer Sitzung zur Überprüfung der Umsetzung der Investitionen der öffentlichen Institutionen mit.55 Prozent wären der bisher höchste Anteil der im ersten Halbjahr getätigten Investitionen.33,6 Billionen Won oder 27 Milliarden Dollar werden in den Infrastrukturbereich fließen, darunter den Bau von neuen Städten und die Wohnungsversorgung. Im Energiebereich sind Investitionen in Höhe von 17,4 Billionen Won oder 14 Milliarden Dollar geplant, darunter solche für Grundlagen der Energieversorgung und den Bau von Atomkraftwerken.Vizefinanzminister Choi Sang-dae sagte, eine aktive Rolle der öffentlichen Institutionen sei geboten, um die Schwierigkeiten im Leben der Bürger zu beheben.