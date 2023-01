Seoul verlängert Kurzzeitvisa-Einschränkung für Chinesen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Einschränkung der Kurzzeitvisa-Ausstellung für Chinesen um einen Monat bis Ende Februar zu verlängern.Die nationale Katastrophenschutzzentrale hat die Maßnahme mit der möglichen Ausbreitung von Covid-19 nach dem lunaren Neujahr am 23. Januar, dem größten Fest in China, begründet.Wie die Behörde vor der Presse am Freitag weiter mitteilte, werde die Maßnahme je nach der Seuchenlage geändert werden.890 von 1.404 aus dem Ausland eingeschleppten Infektionsfällen in den letzten zwei Wochen stammten aus China.Unterdessen teilte das südkoreanische Außenministerium mit, dass die Regierung über die Visaangelegenheit mit China stets kommuniziere. Seoul führte die Einschränkungen bei der Ausstellung von Visa am 2. Januar ein.