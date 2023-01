Südkoreanisch-amerikanisches Verteidigungsministertreffen nächste Woche in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA kommen am 31. Januar in Seoul zusammen.Minister Lee Jong-sup und sein amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin werden unter anderem über die Kooperation in der Nordkorea-Politik und Stärkung des US-Engagements für die erweiterte Abschreckung sprechen. Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mit.Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh sagte am Donnerstag, Austin werde voraussichtlich regionale Sicherheitsversprechen unterstreichen.Austin bricht am Sonntag zu Besuchen in Südkorea und den Philippinen auf.In Südkorea wird der amerikanische Verteidigungschef offenbar auch den Stand der Vorbereitungen für die Simulationsübung TTX überprüfen, die vom Komitee für erweiterte Abschreckung geleitet wird.