Seouls Erziehungschef erhält wegen ungerechtfertiger Beschäftigung entlassener Lehrer Bewährungsstrafe

Photo : KBS News

Der Leiter des Bildungsamtes von Seoul ist wegen des Vorwurfs der ungerechtfertigten Sonderbeschäftigung von entlassenen Lehrern in erster Instanz zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte heute Cho Hee-yeon zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung.Cho war wegen des Verdachts angeklagt worden, das Bildungsamt von Seoul dazu veranlasst zu haben, zwischen Oktober und Dezember 2018 fünf entlassene Lehrer, darunter frühere Mitglieder der Lehrergewerkschaft, auf ungerechtfertigte Weise einzustellen.Cho wies den Vorwurf zurück und behauptete, dass er sich nicht in unfairer Weise in das Einstellungsverfahren eingemischt habe.Das zuständige Richtergremium betrachtete jedoch alle in der Anklage genannten Fakten als richtig.Nach dem Gesetz verliert ein Erziehungschef sein Amt, sobald er endgültig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird.