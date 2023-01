Oppositionschef wegen Korruptionsvorwürfen mehr als 12 Stunden lang verhört

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben Oppositionschef Lee Jae-myung wegen Korruptionsvorwürfen am Samstag mehr als 12 Stunden lang verhört.Ermittler der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hatten Lee seit 10.30 Uhr vernommen. Sie werfen ihm eine Verwicklung in Stadtentwicklungsprojekte in Daejang-dong und Wirye in Seongnam in der Provinz Gyeonggi vor. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum, in dem Lee Bürgermeister der Stadt war.Nach der Befragung sagte Lee beim Verlassen des Gebäudes gegen 23 Uhr, dass er das Gefühl gehabt habe, die Staatsanwälte beschäftigten sich mit Politik und nicht mit Ermittlungen. Er werde das Gefühl nicht los, dass die Staatsanwaltschaft den Fall fabriziert habe, um ihn anklagen zu können.Dem Oppositionsführer wird vorgeworfen, private Entwickler bevorzugt und ihnen bei der Maximierung ihrer Profite geholfen zu haben.