Vereinigungsminister: Zweifel an erweiterter Abschreckung durch USA nicht angebracht

Photo : KBS News

Nach Worten von Vereinigungsminister Kwon Young-se sind Zweifel an der erweiterten Abschreckung durch die USA aktuell nicht angebracht.Die Allianz zwischen Südkorea und den USA sei stärker denn je, sagte der Minister am Sonntag in einem KBS-Programm. Die beiden Verbündeten planten eine gemeinsame Übung, um Nordkoreas Nukleardrohungen etwas entgegenzusetzen.Kwon erklärte außerdem, dass Präsident Yoon Suk Yeol nicht die nukleare Aufrüstung Südkoreas oder die Einführung taktischer Atomwaffen der USA gefordert habe. Vielmehr habe er eine entschlossene und starke Antwort auf Nordkoreas Nukleardrohungen gefordert.Der Minister wagte in dem Interview die vorsichtige Prognose, dass Nordkorea dieses Jahr einen Atomtest durchführen könnte. Denn Machthaber Kim Jong-un habe im letzten Jahr die Anweisung erteilt, die Zahl der Atomwaffen exponentiell zu steigern, hieß es.