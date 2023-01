NATO-Chef betont Zusammenhalt freier Staaten angesichts Nordkoreas Unterstützung für russische Kriegsanstrengungen

Photo : YONHAP News

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat in Südkorea darauf hingewiesen, dass Nordkorea Russland militärische Unterstützung leiste, einschließlich der Lieferung von Raketen.Das zeige konkret, wie wir (Südkorea und NATO) miteinander verknüpft seien, sagte Stoltenberg beim Treffen mit Außenminister Park Jin am Sonntag in Seoul.Es sei in einer unvorhersehbareren und unsichereren Welt noch wichtiger, dass Länder, die an Freiheit und Demokratie in einer regelbasierten internationalen Ordnung glaubten, zusammenstünden, äußerte der NATO-Chef.Park stellte die jüngst vorgelegte Indopazifik-Strategie Südkoreas vor und bekundete die Entschlossenheit, für Frieden und Wohlstand im indopazifischen Raum mit den Partnern, die universelle Werte teilen, einschließlich der NATO, zu kooperieren.Stoltenberg war am Sonntag erstmals seit November 2017 wieder zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen und begann hier ein zweitägiges Besuchsprogramm.