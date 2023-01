Südkorea und USA planen diese Woche Treffen ihrer Verteidigungsminister und Außenminister

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister und die Außenminister Südkoreas und der USA kommen diese Woche jeweils in Seoul und Washington zusammen, um anstehende Angelegenheiten, einschließlich der nuklearen Bedrohung aus Nordkorea, zu erörtern.Nach Angaben von Beamten beider Länder am Sonntag wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag in Seoul mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Lee Jong-sup zu einem Gespräch zusammenkommen. Austin besucht diese Woche Südkorea und die Philippinen.Bei dem Treffen werden voraussichtlich Kooperationsmaßnahmen gegen Nordkoreas Drohungen, einschließlich eines möglichen siebten Atomtests, und konkrete Maßnahmen für eine stärkere Umsetzung der erweiterten Abschreckung erörtert.Anfang Februar wird Südkoreas Außenminister Park Jin nach Washington D.C. reisen, und zwar noch vor dem für den 5. und 6. Februar vorgesehenen China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken.Neben einem Treffen mit Blinken am 3. Februar beabsichtigt Park, sich mit hochrangigen Beamten des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses zu treffen.