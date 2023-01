Außenminister telefoniert mit WHO-Chef

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat gegenüber dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Südkoreas Willen bekräftigt, mit der Organisation stetig zusammenzuarbeiten.Die entsprechende Äußerung machte Park laut dem Außenministerium in einem Telefonat mit dem WHO-Chef am Sonntag.Park habe für die Stärkung der Kooperation zwischen Südkorea und der WHO um Interesse und Unterstützung dafür gebeten, dass Südkoreaner hohe Posten in der Organisation besetzen könnten, hieß es.Tedros sagte, er schätze die Fähigkeiten der Südkoreaner hoch ein, und teilte die Absicht mit, die Angelegenheit aktiv zu überprüfen.