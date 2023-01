Internationales CNN: Fünf vor Kriegsdienst geflüchtete Russen sitzen seit Monaten am Flughafen Incheon fest

Fünf russische Männer, die vor dem Kriegsdienst in der Ukraine flüchteten und nach Südkorea flogen, sitzen seit Monaten am Flughafen Incheon fest.



Das berichtete der US-Sender CNN am Samstag (Ortszeit).



Fünf russische Männer, die nach Moskaus Teilmobilisierung im vergangenen September aus dem Land geflohen seien, säßen seit Monaten am Flughafen Incheon fest, nachdem südkoreanische Behörden ihre Aufnahme verweigert hätten, hieß es.



Drei von ihnen seien im Oktober in Südkorea eingetroffen, die restlichen zwei im November. Ihre Anträge auf die Zuerkennung eines Flüchtlingsstatus seien jedoch vom Justizministerium abgelehnt worden, so dass sie im Abflugbereich gestrandet seien, meldete CNN.