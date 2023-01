Koreanisch-japanisches Spitzentreffen wird voraussichtlich frühestens im März stattfinden

Photo : YONHAP News

Ein Spitzentreffen zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida wird voraussichtlich frühestens im März stattfinden.Es gab Spekulationen, nach denen Yoon im Februar nach Japan reisen wird. Es wird jedoch offenbar noch Zeit benötigt, damit Südkorea wegen der Frage der Entschädigung von Opern der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialzeit diese von seinem Lösungsvorschlag überzeugen, öffentliche Meinungen sammeln kann, indem es Beratungen mit Japan fortsetzt.Es sei nicht geplant, dass Präsident Yoon nächsten Monat Japan besuche, sagte ein Beamter in einer Schlüsselposition des Präsidialamtes am Montag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch.Ein anderer leitender Beamter äußerte sich ebenfalls skeptisch zur Möglichkeit eines Spitzentreffens noch vor dem Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März. Man müsse die Opfer noch tatkräftiger überzeugen und habe noch etwas mit Japan zu verhandeln, hieß es.Weder ein Japan-Besuch eines südkoreanischen Präsidenten noch ein Südkorea-Besuch eines japanischen Premierminister kam mehr zustande, nachdem 2018 anlässlich der Olympischen Spiele in PyeongChang und des trilateralen Gipfels zwischen Südkorea, China und Japan solche Besuche erfolgt waren.