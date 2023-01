Kultur Kulturministerium bildet Taskforce für zweiten Boom im Nahen Osten

Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat eine Taskforce für einen zweiten Boom im Nahen Osten ins Leben gerufen.



Damit wolle das Ressort Folgemaßnahmen zur Absichtserklärung oder dem Memorandum of Understanding umsetzen, die es anlässlich des jüngsten Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit deren Ministerium für Kultur und Jugend unterzeichnet habe, teilte das Ministerium am Montag mit.



Kulturminister Park Bo-gyoon sagte, alle Mitarbeiter des Kulturministers wollten sich als Verkaufsangestellte für die koreanische Kultur und koreanische Contents sehen. Das Ministerium werde den VAE Südkoreas Kultur und Contents intensiv vorstellen, um die Ausbreitung der koreanischen Welle im Nahen Osten zu fördern und durch einen Premiumeffekt von K-Culture den Export relevanter Industrien voranzubringen.



Die neue Arbeitsgruppe wird vom Chef des Büros für Kulturpolitik geleitet und besteht aus den für Kultur, Content, Medien, Tourismus und Sport zuständigen Abteilungsleitern.



Im Content-Bereich wird mit den VAE die Abhaltung eines K-Pop-Konzerts im Juni in Dubai besprochen, um Auftritte von Kultur- und Kunstschaffenden im Nahen Osten zu fördern. Im Oktober will Südkorea ein Korea-Festival 2023 veranstalten, auf dessen Programm neben K-Pop-Aufführungen auch traditionelle Kulturaufführungen und Filmvorführungen stehen sollen.



Beide Länder wollen auch im Buch- und Verlagswesen den Austausch verstärken. Schardscha, eines der sieben Emirate der VAE, lud Südkorea als Gastland zur Internationalen Buchmesse von Schardscha, die größte Buchmesse in der arabischen Welt, im November ein. Südkorea lud seinerseits Schardscha als Gastland zur Seoul Internationalen Buchmesse im Juni ein.