Präsident Yoon trifft NATO-Chef und erhält Einladung zum Gipfel im Juli

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Montag mit dem Chef der NATO, Jens Stoltenberg, getroffen.Beide hätten über aktuelle Angelegenheiten gesprochen, darunter Nordkoreas Atomwaffen, teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye gegenüber der Presse schriftlich mit.Bei dem Treffen in Yoons Büro in Yongsan sei außerdem über die Beziehungen zwischen Südkorea und der NATO und Seouls Indopazifik-Strategie gesprochen worden.Südkoreas Präsident habe seine Teilnahme am NATO-Gipfel im vergangenen Juni erwähnt und die Hoffnung geäußert, dass beide Seiten ihre Kooperation über das neu eingerichtete südkoreanische Büro bei der NATO ausweiten werden.Auch habe Yoon die im vergangenen Dezember vorgestellte Indopazifik-Strategie seines Landes im Detail erläutert. In dem Zusammenhang habe er auch auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der NATO für deren Umsetzung hingewiesen.Darüber hinaus habe Yoon um die aktive Rolle der NATO dabei gebeten, Pjöngjang von der Verübung weiterer Provokationen abzuhalten.Zudem habe Stoltenberg laut Berichten den südkoreanischen Präsidenten zum NATO-Gipfel im Juli in Litauen eingeladen. Yoon wolle den Angaben zufolge eine Teilnahme erwägen.