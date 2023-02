Seoul äußert tiefe Besorgnis über Chemiewaffeneinsatz durch syrische Regierungsarmee

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat tiefe Besorgnis geäußert, nachdem eine UN-Organisation die syrische Regierungsarmee für einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Stadt Duma im Jahr 2018 verantwortlich gemacht hatte.Ein Sprecher des Außenministeriums betonte in einer Stellungnahme am Montag, die Regierung vertrete konsequent die Position, dass der Einsatz von Chemiewaffen eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstelle und keinesfalls akzeptabel sei. Wer Chemiewaffen verwendet habe, müsse ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) teilte in einem Bericht am Freitag (Ortszeit) mit, dass die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hinter dem Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma, östlich der Hauptstadt Damaskus, im April 2018 stecke.