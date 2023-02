Samsung Electronics meldet starken Gewinneinbruch

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Schlussquartal letzten Jahres einen starken Gewinneinbruch von 69 Prozent erlitten.Grund ist das schlechte Geschäftsergebnis mit Halbleiterspeichern infolge der globalen Rezession. Im Halbleitergeschäft lag der Betriebsgewinn im Bereich von 200 Milliarden Won und damit hinter den Erwartungen in der Börsenbranche.Samsung gab am Dienstag bekannt, dass der Betriebsgewinn im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen um 15,99 Prozent im Vorjahresvergleich auf 43,37 Billionen Won (35 Milliarden Dollar) geschrumpft sei.Der Betriebsgewinn im vierten Quartal 2022 ging gegenüber dem Vorjahr um 68,95 Prozent auf 4,3 Billionen Won (3,5 Milliarden Dollar) zurück.Samsung konnte noch im ersten Halbjahr letzten Jahres dank des Aufschwungs im Halbleiterbereich Rekordergebnisse erzielen. Im zweiten Halbjahr schrumpften jedoch aufgrund hoher Zinsen, des gestiegenen Risikos einer lange anhaltenden Rezession und der verschwundenen Corona-bedingten Sondernachfrage der Konsum von Fertigwaren und die Nachfrage nach Halbleitern rapide, was als Grund für das schlechte Ergebnis genannt wird.In der Halbleitersparte musste sich Samsung im Schlussquartal mit einem Umsatz von nur 20,07 Billionen Won (16,3 Milliarden Dollar) und einem Betriebsgewinn von 270 Milliarden Won (220 Millionen Dollar) zufriedengeben.In der Sparte Mobile Experience (MX), zu der das Smartphone-Geschäft zählt, führten der geschrumpfte Absatz und Umsatz von Smartphones zu einem Gewinnrückgang.