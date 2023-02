Südkorea registriert 2022 Anstieg bei Industrieausstoß, Verbrauch und Investitionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Vorjahr beim Industrieausstoß, Verbrauch und den Investitionen einen Anstieg registriert.Damit wurde das zweite Jahr in Folge in allen drei Kategorien ein Zuwachs verbucht.Das Statistikamt Statistics Korea teilte am Dienstag mit, dass der Index für den gesamten Industrieausstoß im Vorjahr bei 116,4 gestanden habe. Das seien 3,3 Prozent mehr gewesen als im Jahr davor.Die Einzelhandelsumsätze, ein Schlüsselindikator für den Verbrauch, stiegen um 0,2 Prozent. Bei den Anlageninvestitionen sei ein Zuwachs von 3,3 Prozent im Vorjahresvergleich registriert worden.Im Dezember sei der Industrieausstoß um 1,6 Prozent im Vormonatsvergleich zurückgegangen. Das sei der stärkste Rückgang seit April 2020 gewesen, als ein Rückgang um 1,8 Prozent zu Buche gestanden hatte.Die Einzelhandelsumsätze legten im Dezember um 1,4 Prozent im Vormonatsvergleich zu, während es bei den Anlageninvestitionen einen Rückgang um 7,1 Prozent gegeben habe.Der Präsenzindikator, der Auskunft über die aktuelle konjunkturelle Lage gibt, sei im Dezember um 0,9 Prozentpunkte im Vormonatsvergleich auf 100,9 zurückgegangen. Es sei der kräftigste Rückgang seit April 2020 gewesen, damals waren es 1,2 Punkte weniger als im Monat davor gewesen.