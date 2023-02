VOA: Nordkorea testete anscheinend Feststofftriebwerk

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem US-Medienbericht anscheinend vor einem oder zwei Tagen ein Feststofftriebwerk getestet.Entsprechende Anzeichen seien beobachtet worden, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Dienstag.Anhand von zivilen Satellitenaufnahmen, die die US-Organisation James Martin Center for Nonproliferation Studies veröffentlichte, hieß es, dass Veränderungen auf dem Triebwerkstestgelände Magunpo in der Provinz Süd-Hamgyong festgestellt worden seien.Auf einem Satellitenfoto vom Montagvormittag sei zu sehen, dass das Feld neben dem Prüfstand verrußt sei. Rußspuren seien am Sonntagvormittag hingegen nicht beobachtet worden, hieß es.David Schmerler vom James Martin Center sagte dem Sender telefonisch, Nordkorea habe für sein Programm für Starts zur Weltraumentwicklung niemals Festtreibstoffe genutzt. Daher werde davon ausgegangen, dass der Test für das Raketenprogramm unternommen worden sei.Nordkorea hatte letzten Monat auf dem Satellitenstartplatz Sohae in Dongchang-ri der Provinz Nord-Pyongan ein Feststofftriebwerk getestet.