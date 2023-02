Taxifahrten in Seoul werden ab morgen teurer

Photo : YONHAP News

Die Grundgebühr für Fahrten mit mittelgroßen Taxis in Seoul wird zum 1. Februar um 1.000 Won auf 4.800 Won steigen.Der neue Grundtarif gilt ab 4 Uhr am 1. Februar. Gleichzeitig wird die Strecke, für die der Grundtarif gilt, von derzeit zwei Kilometer auf 1,6 Kilometer reduziert.Für Luxustaxis und Großraumtaxis wird die Grundgebühr ab Februar um 500 Won auf 7.000 Won für eine Strecke von drei Kilometern erhöht.Auch das Bus- und U-Bahn-Fahren soll bald teurer werden.Derzeit kostet eine U-Bahnfahrt in Seoul im Falle einer Kartenzahlung 1.250 Won und eine Busfahrt 1.200 Won.Sollte eine Erhöhung um 300 Won beschlossen werden, wird eine U-Bahnfahrt im Falle einer Barzahlung 1.650 Won kosten und eine Busfahrt 1.600 Won.