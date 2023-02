Außenminister Südkoreas und Indiens sprechen telefonisch über Kooperation und Austausch

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Indiens haben in einem Telefonat über Maßnahmen für einen regen Austausch und zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen diskutiert.Laut dem Außenministerium in Seoul führte Außenminister Park Jin am Montagnachmittag mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar ein Telefongespräch.Beide Minister hätten sich geeinigt, in diesem Jahr durch die rege Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit und den Personen- sowie Kulturaustausch die besondere strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern fruchtbar zu entwickeln, hieß es. Dieses Jahr feiern Südkorea und Indien das 50. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Park habe zudem Indien zum Tag der Republik am 26. Januar und der Übernahme des Vorsitzes der G20 gratuliert und für die Einladung zum G20-Außenministertreffen gedankt, teilte das Ministerium weiter mit.