„Avatar: The Way of Water“ nach dem Einspielergebnis dritterfolgreichster Film in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Film „Avatar: The Way of Water“ ist nach dem Einspielergebnis der dritterfolgreichste Film in Südkorea.Laut dem Filmverleih Walt Disney Company Korea erreichte das Einspielergebnis des Films am Montag, dem 47. Tag nach dem Kinostart, 131,6 Milliarden Won oder 107 Millionen Dollar. Der Streifen rückte somit auf Platz drei beim Umsatz vor.Damit wurde der Umsatz der koreanischen Produktion „The Roundup“, die als erster Film in Südkorea nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie zehn Millionen Menschen in die Kinos lockte, übertroffen. Das Einspielergebnis von „Avatar: The Way of Water“ entspricht zudem dem höchsten Umsatz unter den Filmen, die letztes Jahr in die Kinos kamen.Der Film lockte außerdem als Erster in diesem Jahr zehn Millionen Menschen in die südkoreanischen Kinos.