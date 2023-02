IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2023 auf 1,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft wird laut einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) dieses Jahr um 1,7 Prozent wachsen.Das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozentpunkten gegenüber der letzten Prognose des IWF vom vergangenen Oktober.Die neueste Prognose veröffentlichte die Organisation am Dienstag.Der IWF erhöhte zugleich die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft von 2,7 Prozent im Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent.Die Anhebung wurde mit den Erwartungen für eine Konjunkturerholung wegen Chinas Wiederöffnung der Grenze begründet. Auch die Tatsache, dass Konsum und Investitionen in führenden Volkswirtschaften wie den USA und der Eurozone über den Erwartungen liegen, habe eine Rolle gespielt.Die US-Wirtschaft könnte laut dem IWF dieses Jahr um 1,4 Prozent wachsen, die chinesische Wirtschaft um 5,2 Prozent.Für die Eurozone wurde ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert, für Deutschland plus 0,1 Prozent und für Frankreich plus 0,7 Prozent. Die britische Wirtschaft soll um 0,6 Prozent schrumpfen.