Südkoreas Stomversorger unterbreitet Türkei Vorschlag für neues AKW-Projekt

Photo : KBS News

Der südkoreanische Stromversorger Korea Electric Power Corp. (KEPCO) hat der Türkei einen ersten Vorschlag für die Beteiligung an einem Projekt zum Bau eines Atomkraftwerks unterbreitet.KEPCO-Chef Cheong Seung-il traf am Montag (Ortszeit) in der Türkei Energieminister Fatih Dönmez und präsentierte den Vorschlag. Sie berieten sich über das Verfahren zur Umsetzung des Projekts und Risiken.KEPCO und die türkische Regierung sind in Gesprächen über ein Projekt zum Bau von vier Atomreaktoren des koreanischen Modells APR 1400 mit einer Leistung von 1.400 Megawatt im Norden der Türkei.Das Projekt hätte voraussichtlich einen größeren Umfang als das für den Bau der AKWs in Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den Zuschlag hierfür hatte KEPCO im Jahr 2009 erhalten. Das Projekt hatte ein Volumen von rund 20 Billionen Won oder 16,2 Milliarden Dollar.Wie verlautete, wollten beide Seiten ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, sobald eine Einigung über Umweltbedingungen und technische Bedingungen des AKW-Baus sowie die Finanzierungsmethode getroffen wurde.