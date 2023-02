Staatsanwaltschaft lädt früheren nationalen Sicherheitsberater wegen Rückführung nordkoreanischer Fischer 2019 vor

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag im Zuge der Ermittlungen zum Vorwurf der Zwangsrückführung von zwei nordkoreanischen Fischern im Jahr 2019 den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, Chung Eui-yong, zur Befragung vorgeladen.Chung wurde aufgrund einer Anzeige gegen ihn vorgeladen und wird derzeit zum ersten Mal von Staatsanwälten zu dem Fall befragt.Chung wird vorgeworfen, damals noch vor dem Abschluss einer Untersuchung durch den Geheimdienst NIS, die Entscheidung federführend getroffen zu haben, beide Nordkoreaner zwangsweise nach Nordkorea zurückzuschicken. Diese hatten im Verdacht gestanden, 16 Kollegen ermordet zu haben.Beide Nordkoreaner waren mit einem Fischkutter auf dem Weg in den Süden gewesen und wurden vom südkoreanischen Militär gefangen genommen. Die Regierung hatte fünf Tage später beide Fischer nach Nordkorea zurückgeschickt und mitgeteilt, dass sie schwere unpolitische Verbrechen, darunter Morde, begangen hätten und daher kein Schutzobjekt darstellten.Eine Organisation für Menschenrechte in Nordkorea zeigte im Juli letzten Jahres etwa zehn Personen, die damals an der Entscheidung zur Rückführung beteiligt waren, darunter Chung, an. Sie kritisierte die Entscheidung, die Fischer entgegen ihrem ausdrücklichen Wunsch zurückgeschickt zu haben, als Menschenrechtsverletzung.