Weiter keine Einigung bei Gesprächen mit Japan über Entschädigung für Zwangsarbeiter

Südkorea und Japan haben erneut keine Einigung zu Entschädigungen für koreanische Zwangsarbeiter zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erzielen können.Es lasse sich kaum sagen, dass Einigungen erzielt worden seien, sagte die für Asien und Pazifik zuständige Generaldirektorin im Außenministerium, Seo Min-jung, am Montag gegenüber Reportern in Seoul. Sie hatte rund drei Stunden lang mit ihrem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi unter anderem über diese Frage beraten.Es gebe weiterhin Differenzen, daher seien weitere Gespräche auf verschiedenen Ebenen erforderlich, ergänzte sie.Südkorea hatte in diesem Monat die Idee eines öffentlichen Entschädigungsfonds vorgestellt. Dies wurde von den Opfern und Hinterbliebenen kritisiert, da der Vorschlag weder eine Entschuldigung japanischer Unternehmen noch deren Beteiligung an dem Fonds voraussetze. Südkorea hatte anschließend die Möglichkeit einer freiwilligen Beteiligung japanischer Unternehmen ins Spiel gebracht.