Internationales Südkorea rangiert in Korruptionswahrnehmungsindex auf Platz 31

Südkorea hat im sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) 2022 am bisher besten abgeschnitten.



Im von der Organisation Transparency International veröffentlichten CPI 2022 habe Südkorea 65 von 100 möglichen Punkten erhalten und den 31. Platz unter 180 Ländern belegt, teilte die Komission für Anti-Korruption und Bürgerrechte heute mit.



Laut der Kommission verbesserte sich Südkorea verglichen mit dem Vorjahr um einen Punkt und einen Rang. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Verbot der Bestechung im Jahr 2016 sei es sechs Jahre in Folge aufwärts gegangen.



Im V-DEM, ein Indikator zur Bewertung der Demokratie, fiel Südkorea jedoch von 71 Punkten sowohl im Jahr 2020 als auch 2021 auf 67 Punkte im letzten Jahr zurück.



Transparency International erstellt seit 1995 jährlich seinen Korruptionswahrnehmungsindex, der Länder nach dem Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption auflistet.



Im Index 2022 liegt Dänemark mit 90 Punkten an der Spitze, gefolgt von Neuseeland und Finnland mit 87 Punkten auf Platz zwei.