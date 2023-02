Außenministertreffen Südkoreas und der USA am 3. Februar

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten werden am Freitag in Washington D.C. ein bilaterales Außenministertreffen abhalten.Der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Lim Soo-suk, gab heute vor der Presse bekannt, dass Außenminister Park Jin mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken am 3. Februar zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen werde.Laut dem Sprecher wird Park vom 1. bis 4. Februar nach New York und Washington reisen.Das anstehende Gespräch sei das erste Treffen zwischen beiden Ministern anlässlich des 70. Jubiläums des koreanisch-amerikanischen Bündnisses in diesem Jahr. Beide Minister würden des 70. Jubiläums der Allianz gedenken und über Maßnahmen zur Verstärkung des globalen, umfassenden Strategiebündnisses sowie eine enge Koordinierung der Nordkorea-Politik diskutieren, hieß es.Park plant, sich mit einem hochrangigen Beamten der US-Raumfahrtbehörde NASA zu treffen und Wege zur Entwicklung einer Weltraumallianz zu erörtern. Er will auch mit Vertretern des US-Kongresses und von Experten-Communities zusammenkommen, um zur Unterstützung und Kooperation für die Weiterentwicklung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA aufzurufen.