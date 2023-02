Pentagon-Chef äußert Bereitschaft zu häufigerer Stationierung von Waffensystemen

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seine Bereitschaft erklärt, Waffensysteme wie Tarnkappenjets und Flugzeugträger in Korea zu stationieren.Die USA stünden fest zu ihrem Versprechen in Bezug auf die erweiterte Abschreckung für Südkorea. Das umfasse die gesamte Bandbreite der amerikanischen Verteidigungskapazitäten, einschließlich konventioneller und nuklearer Waffen und der Raketenabwehr, sagte der Pentagon-Chef am Dienstag bei der Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit seinem südkoreanischen Gegenüber Lee Jong-sup in Seoul.Washingtons wiederholtes Mantra des eisernen Sicherheitsversprechens sei nicht bloß ein Spruch, sondern etwas, worum es sich bei den USA handele.Austin erinnerte an die Stationierung von Kampfjets der fünften Generation wie F-22 und F-35 sowie des Flugzeugträger-Verbandes Ronald Reagan im letzten Jahr und sprach davon, dass mit mehr Aktivitäten dieser Art zu rechnen sei.Auch erwähnte er den Plan der Alliierten, Simulationsübungen oder Table-top-Übungen abzuhalten, um die Abschreckung zu verstärken.Darüber hinaus unterstrich der US-Verteidigungsminister das feste Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas. Die Verbündeten hätten sich diesem Ziel seit langem verschrieben.Zudem ging er auf die dreiseitige Sicherheitszusammenarbeit mit Japan ein. Die trilaterale Zusammenarbeit erhöhe die Sicherheit für alle drei Länder, so der amerikanische Minister.