Grundgebühr in Taxis steigt auf 4.800 Won

Die Grundgebühr in Taxis in Seoul ist um 1.000 Won auf 4.800 Won oder 3,90 Dollar erhöht worden.Es ist die erste Gebührenerhöhung seit vier Jahren.Zudem wurde die Distanz, für die nur der Grundtarif fällig wird, von zwei Kilometern auf 1,6 Kilometer verringert.Pro 131 Meter steigt der Fahrtpreis um 100 Won, bislang waren es 132 Meter. Zusätzlich steigt der Preis pro 30 Sekunden Fahrt um 100 Won, bislang waren es alle 31 Sekunden.Die Grundgebühr für Luxus- und Großraumtaxis steigt für die ersten drei Kilometer von 6.500 Won auf 7.000 Won.Im letzten Monat hatte die Stadt den Fahrerinnen und Fahrern erlaubt, den Nachtzuschlag bereits ab 22 Uhr zu berechnen und nicht erst ab Mitternacht. Auf diese Weise sollte die Zahl der Taxis in den Nachtstunden erhöht werden.