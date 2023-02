Präsident Yoon empfängt US-Verteidigungsminister Austin in Seoul

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag in Seoul US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem Gespräch empfangen.Yoons Sprecherin Kim Eun-hye teilte gegenüber der Presse schriftlich mit, dass der Präsident und der Pentagon-Chef einen Meinungsaustausch über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel, die erweiterte Abschreckung durch die USA sowie die trilaterale Sicherheitszusammenarbeit mit Japan geführt hätten.Yoon habe in dem Gespräch im Präsidialamt in Seoul um Beratungen gebeten, damit eine effektive und starke erweiterte Abschreckung gelingen kann, mit der die Sorgen der Südkoreaner über eine zunehmende nukleare Bedrohung durch Nordkorea zerstreut werden könnten.Yoon habe außerdem die Notwendigkeit effektiver gemeinsamer Militärübungen unterstrichen, um mit dem sich verändernden Sicherheitsumfeld auf der koreanischen Halbinsel umgehen zu können.Austin habe laut der Bekanntgabe gesagt, dass das südkoreanisch-amerikanische Bündnis eine wichtige Achse für die Sicherheit in Nordostasien und stärker denn je sei. Auch habe er Bemühungen zugesagt, um die erweiterte Abschreckung gegen Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen zu verstärken.Darüber hinaus seien sich Yoon und Austin über die Notwendigkeit einig gewesen, die trilaterale Sicherheitskooperation mit Japan ausbauen zu müssen, um Nordkorea abzuschrecken und entgegenzutreten.Der Pentagon-Chef war am Montag zu Gesprächen in Seoul eingetroffen. Am Dienstag hatte er sich vor dem Treffen mit Yoon mit seinem Amtskollegen Lee Jong-sup ausgetauscht.