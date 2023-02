Südkorea, USA und Japan fordern vor UN gemeinsam Abschaffung von Nordkoreas Nuklearprogramm

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben vor den Vereinten Nationen gemeinsam Nordkorea zur Abschaffung seines Atomwaffenprogramms und dem Verzicht auf Provokationen mit Raketen aufgefordert.Die entsprechende Forderung unterbreitete Yoon Seong-mee, Südkoreas ständige Vertreterin bei der UN-Konferenz für Abrüstung, bei einer fortgesetzten Sitzung der Abrüstungskonferenz am Dienstag (Ortszeit) im UN-Büro in Genf. Dabei sagte sie, in Vertretung der USA, Japans und der Republik Korea vom Recht auf Antwort Gebrauch zu machen.Nordkoreas illegale Nuklear- und ballistische Raketenprogramme stellten einen eklatanten und offenkundigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine schwerwiegende Bedrohung gegen den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Umgebung dar, sagte Yoon.Man fordere, dass Nordkorea akzeptieren werde, dass es der einzige Weg für die Sicherheit und den Wohlstand sei, alle Programme zur Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen auf eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Weise aufzugeben, betonte die Diplomatin.Nordkorea lehnte den gemeinsamen Vorschlag der drei Länder rundherum ab.Ju Yong-chol, Diplomat bei der nordkoreanischen Vertretung in Genf, sagte, man lehne die provokative Behauptung, die als sogenannte gemeinsame Antwort unterbreitet worden sei, gänzlich ab. Die Atomstreitkräfte dienten sowohl dem Schutz des nordkoreanischen Hoheitsgebiets und des Volks als auch der Verteidigung des Weltfriedens und der Sicherheit.