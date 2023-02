Seoul: China verpflichtet alle Einreisenden aus Südkorea zu PCR-Test nach Ankunft

Photo : YONHAP News

China hat am Dienstag der südkoreanischen Regierung mitgeteilt, alle aus Südkorea einreisenden Passagiere zu einem PCR-Test nach der Ankunft zu verpflichten.Das gab das Außenministerium in einer Notfall-Benachrichtigung auf der Website zu sicheren Auslandsreisen (www.0404.go.kr) bekannt. Die chinesische Regierung habe über einen diplomatischen Kanal den Plan mitgeteilt, alle Passagiere der Direktflüge aus Südkorea nach China zu einem PCR-Test nach der Einreise zu verpflichten und bei einem positiven Ergebnis eine Quarantäne zu Hause oder in einer Unterkunft zu veranlassen.Beginn der Maßnahme sei am 1. Februar. Es werde noch ermittelt, bis wann diese gelte. Wo PCR-Tests gemacht werden können, welche Kosten dafür anfallen und wo und wie lange gegebenenfalls eine Unterbringung in Quarantäne erfolge, werde ebenfalls noch in Erfahrung gebracht, hieß es weiter.China hatte zum 8. Januar die Test- und Quarantänepflicht für Einreisende aus Übersee abgeschafft.Die Entscheidung, lediglich Passagieren aus Südkorea wieder einen Test nach der Ankunft vorzuschreiben, wird als weitere Vergeltungsmaßnahme dafür gesehen, dass die südkoreanische Regierung seit dem 2. Januar alle Einreisenden aus China zu einem PCR-Test verpflichtet.Seoul verlängerte mittlerweile die Einschränkung der Kurzzeitvisa-Ausstellung für Chinesen bis 28. Februar. Das chinesische Außenministerium äußerte am Montag Bedauern über die Entscheidung.