Botschafter in den USA: Südkorea und USA verstärken Abschreckung gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkoreas Botschafter in Washington, Cho Tae-yong, hat am Dienstag gemeinsame Bemühungen mit den USA um die Abschreckung Nordkoreas unterstrichen.Beide Länder würden eine verbesserte Abschreckung anstreben und sich gleichzeitig um eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea bemühen, sagte Cho vor Reportern im Koreanischen Kulturzentrum in Washington.Priorität habe die Zusammenarbeit für eine Umsetzung der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea. Die gemeinsame Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft werde durch eine Koordinierung in allen Bereichen, das umfasse Diplomatie, Militär und Geheimdienste, verstärkt.Die Verbündeten würden kooperieren, um Nordkoreas Finanzierung von illegalen Waffenprogrammen zu unterbinden. Gleichzeitig solle ein Impuls für neue Nuklearverhandlungen mit dem Norden geschaffen werden.Nach Angaben des Diplomaten seien Südkorea und die USA zu der Einschätzung gelangt, dass Nordkorea im April mit dem Test einer Interkontinentalrakete eine Provokation verüben könnte. Denn Nordkorea habe selbst angekündigt, bis zu diesem Termin die Entwicklung eines militärischen Aufklärungssatelliten abschließen zu wollen.Darüber hinaus äußerte Cho die Hoffnung, dass die designierte US-Sondergesandte für Menschenrechte in Nordkorea, Julie Turner, in naher Zukunft ihre Ernennung bestätigt bekomme. Seoul und Washington würden zusammenarbeiten, um die praktische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte in Nordkorea voranzubringen.