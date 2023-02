Ausfuhren auch im Januar rückläufig – Halbleiterexporte drastisch geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren, die zentrale Stütze der koreanischen Wirtschaft, sind im ersten Monat des Jahres den vierten Monat in Folge rückläufig gewesen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch schrumpfte das Exportvolumen im Januar um 16,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 46,27 Milliarden Dollar.Die Einfuhren verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent auf 58,95 Milliarden Dollar.Im Exportgeschäft ging es infolge der verschlechterten Geschäftslage bei Halbleitern, Südkoreas größter Exportschlager, den vierten Monat in Folge abwärts.Die Halbleiterexporte sackten aufgrund des Preisverfalls und des Nachfragerückgangs bei Speicherchips wie DRAM und NAND-Flash gegenüber dem Vorjahr um 44,5 Prozent ab.Am Importvolumen hatten die Energieimporte mit 15,8 Milliarden Dollar einen Anteil von 26,8 Prozent.