Seoul und Tokio unterstreichen Zusammenhalt in Nordkoreapolitik

Angesichts Nordkoreas Raketen- und Nuklearbedrohung sind Seoul und Tokio der Auffassung, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und die trilaterale Kooperation mit den USA wichtig seien.Dies sei von großer Bedeutung für eine geschlossene Maßnahme der internationalen Gemeinschaft, betonten die Nuklearchefunterhändler beider Staaten, Kim Gunn und Takehiro Funakoshi, am Dienstag in Seoul.Vereinbart wurde zudem die Verstärkung der bilateralen und der trilateralen Kommunikation und Kooperation, um Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückzubringen.Eine geeinte Reaktion der internationalen Gemeinschaft sei wichtig, hieß es weiter.