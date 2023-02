Außenminister Park bricht zu Besuch in USA auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin ist heute in die USA aufgebrochen, um Gespräche über die koreanische Halbinsel und globale Angelegenheiten zu führen.Während seiner viertägigen Reise wird Park am Freitag in Washington D.C. mit US-Außenminister Antony Blinken zu einem Treffen zusammenkommen.Parks Visite ist der erste USA-Besuch eines hochrangigen südkoreanischen Regierungsbeamten in diesem Jahr, dem 70. Jubiläumsjahr des koreanisch-amerikanischen Bündnisses.Park und Blinken werden voraussichtlich über Sicherheitsangelegenheiten, einschließlich einer stärkeren Umsetzung der erweiterten Abschreckung der USA zur Reaktion auf Nordkoreas Atomwaffen, sowie die Themen Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie diskutieren.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Fortschritte bei der Beratung über die Diskriminierung von Elektroautos aus Südkorea in den USA nach dem Inflation Reduction Act erzielt werden.