Regierung will Risiko einer erneuten Ausbreitung von Covid-19 überwachen

Die Regierung will die Möglichkeit einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus aufgrund der weggefallenen Maskenpflicht in Innenräumen gründlich überwachen.Die Gefahr von Covid-19 sei noch nicht ganz gebannt, sagte Kim Sung-ho, stellvertretender Minister für Katastrophen- und Sicherheitsmanagement im Innenministerium, heute bei einem Regierungstreffen zu Covid-19.Er erwähnte dabei die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation vom 30. Januar, am globalen Gesundheitsnotstand festzuhalten.Die Sterblichkeitsrate bei Covid-19 sei mit 0,08 Prozent (Stand: Zweite Januarwoche) immer noch hoch. Der geschätzte Anteil der Reinfektionen an den bestätigten Neuinfektionen sei seit der dritten Oktoberwoche kontinuierlich gestiegen und habe 22,8 Prozent erreicht, sagte Kim.Die Regierung werde demnach die Möglichkeit einer erneuten Ausbreitung in Folge der Einschleppung aus China und der Anpassung der Maskenpflicht genau überwachen und die Situation in Bezug auf die Seucheneindämmung stabil verwalten, hieß es weiter.