Regierung weitet Unterstützung von Geringverdienern hinsichtlich Heizkosten aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Geringverdiener bei den Heizkosten stärker entlasten.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung schutzbedürftiger Einwohner bekannt, die wegen steigender Heizkosten Schwierigkeiten erleiden.Beschlossen wurde, dass den Empfängern der staatlichen Grundsicherung und den Menschen der zweituntersten Einkommensschicht ein Rabatt von 592.000 Won (480 Dollar) auf Gasrechnungen gewährt wird.Personen aus der zweitniedrigsten Einkommensgruppe, die keinen Anspruch auf den Energiegutschein haben, werden neben der vorhandenen Ermäßigung in Höhe von 144.000 Won zusätzlich 448.000 Won zur Verfügung gestellt.Den Empfängern der staatlichen Grundsicherung für den Lebensunterhalt und die medizinische Versorgung, die keinen Energiegutschein erhalten, werden zum vorhandenen Rabatt von 288.000 Won zusätzlich 304.000 Won gezahlt.Die Unterstützung wird durch die Ermäßigung der Gaskosten vom vergangenen Dezember bis März dieses Jahres geleistet.Das Industrieministerium hatte zuvor Hilfsmaßnahmen präsentiert, zu denen die Verdoppelung der Höhe des Energiegutscheins und die des Rabatts auf Gasrechnungen zählen. Jedoch gab es Kritik an der relativ geringen Unterstützung für Empfänger der Grundsicherung, die keinen Anspruch auf den Energiegutschein haben, oder Menschen aus der zweituntersten Einkommensschicht.