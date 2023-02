VOA: Eindeutige Anzeichen für Vorbereitungen für Militärparade in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea sind die Vorbereitungen für eine Militärparade anscheinend in vollem Gang.Entsprechendes berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) heute anhand von Satellitenaufnahmen, die am 30. Januar von Planet Labs gemacht wurden.Darauf sei zu sehen, dass es auf der Verbindungsstraße zwischen der nördlichen und der südlichen Start- und Landebahn auf dem Flughafen Sunan in Pjöngjang etwa 30 Objekte gebe, die Fahrzeuge oder Flugzeuge zu sein schienen, hieß es.Der Sender wies auf die Möglichkeit hin, dass Nordkorea anlässlich des 75. Gründungstags der Volksarmee am 8. Februar eine Militärparade abhalten wird. Begründet wurde die Vermutung damit, dass die mobilisierten Soldaten Formationen in den Variationen 2, 8 und 75 Gun (Armee) bildeten.VOA veröffentlichte heute auch ein Satellitenfoto, das zeigt, dass ein als Liegeplatz vermuteter Betonbau in der Nähe des Sohae Satellitenstartplatzes in Dongchang-ri in Nordkorea entstand.Es gebe eine Straße, die von der Struktur zum Triebwerkstestgelände verlaufe, hieß es. Der Sender ging davon aus, dass Nordkorea über das Meer Trägerraketen oder Ausrüstung zum Startplatz in Dongchang-ri oder dem Triebwerkstestgelände transportieren wolle.