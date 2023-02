Opposition strebt Sonderuntersuchung zum Vorwurf der Aktienkursmanipulation gegen First Lady ein

Photo : KBS News

Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas strebt eine Sonderuntersuchung zum Vorwurf der Aktienkursmanipulation gegen First Lady Kim Keon Hee an.Die Partei richtete hierfür eine Taskforce ein. Bei deren erster Sitzung am Mittwoch wies Fraktionschef Park Hong-keun auf neue Vorwürfe hin, die in dem Fall aufgetaucht seien. Die Staatsanwaltschaft bleibe aber untätig.Nach Auffassung innerhalb der Partei sei Kim einer der Marktakteure gewesen, die in die Manipulation des Aktienkurses beim BMW-Händler Deutsch Motors verwickelt gewesen seien.Gegen Kims Mutter solle ebenfalls Anzeige erstattet werden, da auch sie in den Fall verwickelt sei, hieß es weiter.Die Taskforce wurde einen Tag nach der Anzeige gegen Parteisprecher Kim Eui-kyeom gegründet. Das Präsidialamt hatte den Sprecher angezeigt, weil er die falsche Behauptung gemacht habe, dass die First Lady mit der Kursmanipulation zu tun habe.